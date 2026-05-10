Pallacanestro Serie A – La Bertram batte Venezia e ai playoff affronterà proprio gli Orogranata

Venezia ( Umana Reyer Venezia – Bertram Tortona 75-78) – La Bertram Tortona si impone per la seconda volta consecutiva sulla Reyer Venezia, espugnando anche per la prima volta il Taliercio in un match di regular season. I Bianconeri si assicurano così lo scontro playoff proprio contro gli orogranata.Per Tortona dall’altro lato questo successo rappresenta una bella carica in vista dei playoff. Anche perché si tratta di una vittoria maturata in rimonta e ritrovando un grande livello di gioco nel momento decisivo. Gli uomini di coach Fioretti non si fanno intimidire sul -12 e possesso dopo possesso sfruttano il progressivo calo degli avversari per rosicchiare punti e ritrovare fiducia. In generale quella dei bianconeri è una partita positiva, con gli ospiti che hanno preso il comando delle operazioni nella prima parte di gara e hanno poi concluso alla stessa maniera. L’unico neo rimane un terzo periodo di totale inefficienza su ambo le metà campo: 3/10 da due, 0/8 da tre e 4 palle perse, con una difesa che ha saputo limitare le scorribande degli avversari. Nel momento clou però Tortona ritorna in sé e, a parti invertite rispetto al terzo quarto, alza la propria intensità e sfrutta il calo degli avversari per affondare il colpo.

Umana Reyer Venezia – Bertram Tortona

Parziali: 16-23; 38-42; 55-48; 75-78;

Reyer Venezia: Tessitori* 5, Cole* 13, Horton, Lever 5, De Nicolao NE, Candi 3, Bowman 8, Wheatle 4, Nikolic 7, Parks* 11, Wiltjer* 12, Valentine* 7. Rimbalzi: Tessitori 11. Assist: Cole 5. Coach: Spahija

Bertram Tortona: Vital* 20, Hubb 12, Gorham* 1, Manjon* 8, Pecchia 2, Chapman 3, Tandia NE, Baldasso 7, Strautins* 16, Olejniczak* 12, Biligha 7, Riisma NE. Rimbalzi: Olejniczak 9. Assist: Hubb 5. Coach: Fioretti