Pallacanestro Serie A – L’Olimpia Milano perde a Trento: ora concentrazione sui playoff

Trento ( Dolomiti Energia Trento – Olimpia Milano 84-74) – La Dolomiti Energia Trentino (record 12-16), complice anche la sconfitta di Varese a Bologna, stacca l’ultimo pass per gli LBA Playoff Unipol 2026 battendo l’EA7 Emporio Armani Milano (record 20-8) con il punteggio finale di 84-74. Dopo un inizio di partita equilibrato, le triple in fila di Jogela, Bayehe (presentissimo anche a rimbalzo in attacco) e Battle fanno volare la Dolomiti Energia, che piazza un 13-2 di break valevola il 24-13 ad inizio secondo periodo. Una serie di grandi giocate dal palleggio di Bolmaro, comunque sia, riportano in scia l’Olimpia, che completa il riaggancio sul 37-37 ad Aldridge e compagni a fine primo tempo, sfruttando anche il contributo di Guduric e Brooks. La ripresa si apre con una serie di botta e risposta da ambo le parti e poi sono Jogela e Jakimovski a farsi sentire maggiormente in penetrazione, Bayehe è un fattore in area e Battle e Niang sigillano un gran break di 20-5 a favore di Trento, spingendosi sul 69-55 a inizio ultimo quarto. Nonostante gli ultimi guizzi di LeDay e Guduric dimezzino di nuovo il gap per l’Olimpia a 5′ dalla fine, Battle, Steward e Aldridge sono delle dsentenze dall’arco e la Dolomiti Energia può festeggiare così la qualificazione ai playoff.I Bianconeri sono stati guidati dai 14 punti e 6 rimbalzi di Bayehe, i 13 punti di Aldridge, i 12 punti (5/5 da due), 4 rimbalzi e 4 falli subiti (24 di valutazione) di Mawugbe, gli 11 punti di Jogela e i 10 punti di Battle. All’Olimpia non sono bastati i 18 punti di Brooks, i 12 punti di Bolmaro, gli 11 punti e 5 rimbalzi di LeDay.

Dolomiti Energia Trento – Olimpia Milano

Parziali: 22-13/19-26/ 25-16/18-19

Trento: Bayehe 14 rimbalzi 6, Aldridge 13, Mawugbe 12, Jogela 11, Battle 10, Niang 8, Steward 7, Jakimovski 7, Jones 2, Forray 0, Cattapan 0, Hassan 0.. Coach Cancellieri.

Olimpia Milano: Brooks 18, Bolmaro 12 rimbalzi 5, Leday 11 rimbalzi 5, Guduric 9, Shields 6 rimbalzi 6, Nebo 6 rimbalzi 6, Diop 4, Mannion 3, Ellis 3, Flaccadori 2, Ricci 0, Tonut 0.. Coach Poeta.