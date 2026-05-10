Pallacanestro Serie B – Anche gara 2 va a Pesaro: Mercoledì gara 3 a Casale

Pesaro ( Loreto Pesaro – Monferrato Basket 88-72) – Dopo aver inseguito per tutta gara-1, la MB cerca di invertire il fattore campo nella sfida salvezza contro la Loreto Pesaro di coach Ceccarelli. A distanza di soli tre giorni, Martinoni e compagni ritrovano la Consultinvest di Tognacci e Pillastrini, che nel primo incontro della serie erano scappati via nel primo quarto, lasciando i rossoblù senza speranze. Pur con un punteggio simile a quello di mercoledì, l’approccio dei ragazzi di coach Corbani ai primi 10’ di gioco è decisamente più aggressivo. Zanzottera e Rupil provano a riportare sotto la MB, ma vengono ogni volta ricacciati indietro dal cinismo della Loreto Pesaro. Nel terzo quarto, terminato 64-60, Zanzottera e Marcucci riescono a riportare ad un solo possesso di distacco la MB, ma Pillastrini e Delfino trovano sempre modo di tenere avanti la Loreto Pesaro. Nell’ultimo quarto è Morandotti a mettere in ghiaccio il match. Pesaro difende il fattore campo e si presenterà a Casale avanti 2-0 nella serie con il primo match point già mercoledì.

Loreto Pesaro – Monferrato Basket

Parziali: 24-10/46-36/64-60

Loreto Pesaro: Delfino 17 (6/11), Pillastrini 15 (2/3, 3/6), Morandotti 15 (2/4, 3/5), Sgarzini 12 (5/6), Lomtazde 12 (2/2, 1/1), Tognacci 7 (2/3, 1/5), Valentini 4 (2/4, 0/2), Aglio 3 (0/1, 1/3). Terenzi 3 (1/1 da tre). Machniz, Graziani, Del Prete n.e. All. G. Ceccarelli.

Monferrato Basket.: Zanzottera 22 (4/6, 2/4), Martinoni 17 (3/5, 0/2), Rupil 16 (3/6, 3/8), Marcucci 9 (1/3, 2/7), D’Ambrosio Angelillo 4 (0/1 da tre), Guerra 2 (1/3, 0/2), Fiusco 2 (1/3, 0/4), Giulietti (0/1, 0/2), Dia (0/1), Mossi. Osatwna, Quaroni n.e. All. F. Corbani.