Schianto nella notte nel milanese: auto finisce contro una cappella e la distrugge

Cuggiono (MI) – Il boato nella notte ha svegliato i residenti della zona. Intorno alle 3:30 della notte tra Sabato e Domenica si è verificato un violento incidente nel Comune di Cuggiono che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Tutto è accaduto intorno alle 3.30 in via San Rocco lungo la Sp117. Una vettura è uscita improvvisamente dalla carreggiata andando a schiantarsi contro una cappella comunale all’interno della quale era posizionato un quadro storico del 1872 raffigurante la Madonna di Pompei, riducendola in frantumi. Secondo quanto riferito dal sindaco, i carabinieri avrebbero accertato che al volante c’era un ragazzo di 22 anni che avrebbe avuto un colpo di sonno uscendo poi dall’auto illeso. Sul posto sono intervenuti, con i militari, i vigili del fuoco di Inveruno e della sede milanese di via Messina, il responsabile dell’ufficio tecnico di Cuggiono e il pronto intervento. I pompieri hanno lavorato per recuperare il dipinto. L’area è stata messa in sicurezza momentaneamente fino a lunedì quando, come riferisce il sindaco, si provvederà alle pratiche del caso per il ripristino del danno. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.