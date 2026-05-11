Adunata a Genova: scavalcano le transenne e rubano occhiali dell’Esercito Italiano

Genova – Hanno scavalcato le transenne poste a protezione della Cittadella Militare dell’Esercito, in occasione dell’Adunata degli Alpini, e sono entrati abusivamente nell’area privata, portando via alcuni occhiali da sole con il marchio “Esercito Italiano”. Per questo quattro giovani, tra i 21 e 25 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri per furto aggravato e ingresso abusivo. L’episodio è avvenuto nel corso della notte. quattro sono stati subito individuati dal personale di guardia del 1° Reparto Comando e Supporti Tattici dell’Esercito Italiano di Torino, che ha immediatamente allertato i Carabinieri. L’intervento rapido e coordinato delle pattuglie del Nucleo Radiomobile di Genova ha permesso di bloccare i giovani e recuperare la refurtiva. Gli occhiali da sole sottratti sono stati integralmente recuperati e restituiti all’avente diritto.