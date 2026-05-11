Incendio a Settimo Torinese: evacuato un palazzo vicino al rogo

Settimo Torinese ( TO) – Maxi intervento dei Vigili del Fuoco a Settimo Torinese, dove da stamattina è in corso un incendio che ha interessato un’abitazione e un magazzino annesso nella zona di Corso Piemonte. Le squadre stanno operando per contenere le fiamme, limitare i danni e verificare che non vi siano persone coinvolte nel rogo. Per motivi di sicurezza è stato inoltre evacuato in via precauzionale un palazzo adiacente, a tutela della salute dei residenti. Sul posto si sono alternate 20 squadre tra personale permanente e volontario, per un totale di oltre 65 unità impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.