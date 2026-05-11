Ladro di amari colpisce nel circolo pensionati di Torino Vanchiglietta, ma le guardie giurate lo mettono in fuga

Torino – Un uomo camuffato ha forzato la porta a vetri del magazzino del circolo pensionati e bocciofila Vanchiglietta in lungoDora Colletta a Torino, cercando di fuggire con un carico di alcolici. È accaduto nella prima mattinata di giovedì 7 maggio 2026. Il furto è stato sventato grazie all’intervento delle guardie giurate di Sicuritalia, che hanno messo in fuga il ladro e recuperato l’intera refurtiva. L’uomo si è introdotto nel deposito della struttura e ha riempito un sacco con 19 bottiglie di superalcolici, principalmente amari. Aveva inoltre già preparato altre sei scatole contenenti merce di vario tipo, pronte per essere portate via. Il sistema di allarme collegato alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza ha però segnalato l’intrusione, facendo scattare l’invio delle pattuglie sul posto. All’arrivo delle guardie giurate, l’individuo ha abbandonato il sacco e le scatole per scappare a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato per i rilievi del caso.Il controllo effettuato subito dopo ha confermato che non è stato sottratto nulla. Oltre al recupero delle bottiglie e della merce, sono in corso le verifiche per quantificare i danni causati alla porta d’ingresso forzata durante l’effrazione.