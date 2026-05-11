Uomo di 30 anni investito a Casale: è grave

Casale Monferrato (AL) – Incidente a Casale Monferrato, nella svolta che da Piazza Castello porta a corso Manacorda, all’altezza della rotonda davanti al supermercato Esselunga intorno alle 13 di oggi. Un uomo di circa 30 anni è stato investito da un’auto riportando ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’elisoccorso. Dopo le prime cure il pedone è stato trasportato in Ospedale in codice rosso con un trauma cranio-facciale. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.