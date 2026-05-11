Violentata dopo una serata in discoteca: arrestati due fratelli

Milano – Due fratelli di 17 e 21 anni sono stati arrestati con l’accusa di concorso in violenza sessuale, rapina e lesioni per l’aggressione a una ragazza che si trovava insieme a due amici nella zona della movida a Moscova, a Milano. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip el tribunale dei minorenni da quello ordinario. La ragazza e due amici erano appena usciti da una nota discoteca quando, in largo La Foppa, sono stati avvicinati dai due fratelli di origine ucraina con il pretesto di chiedere una sigaretta. Il più giovane ha afferrato la ragazza per un braccio, separandola dal gruppo, e poco distante l’ha costretta a subire un abuso sessuale mentre il fratello maggiore teneva lontani i due ragazzi. Solo dopo qualche istante, i due sono riusciti a divincolarsi e interrompere l’aggressione. Uno di loro è stato poi picchiato dal diciassettenne. I due fratelli, residenti a Cinisello Balsamo, sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza analizzate con il sistema S.a.r.i., il software per il riconoscimento facciale, e successivamente riconosciuti dalle vittime. Il minorenne è stato portato nel carcere minorile Beccaria, mentre il maggiorenne è in carcere a Monza. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia.