Donna disabile vittima di abusi da parte dell’ex convivente finito in cacere

12 Maggio 2026 REDAZIONE Nera 10

Donna disabile vittima di abusi da parte dell’ex convivente finito in cacere

Asti – Per quasi dieci anni un uomo di 44 anni è finito in carcere a Torino per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose e ripetute violenze sessuali. La vittima è la ex moglie, una donna di 50 anni che per quasi dieci anni avrebbe subito abusi compiuti dall’uomo che ora è finito in carcere a Torino. La coppia è senza figli, mentre la vittima è una donna fragile e invalida civile al cento per cento e seguita dai servizi di Psichiatria dell’Asl. Il culmine della tragedia l’anno scorso quando la vittima è stata ricoverata all’ospedale devastata da calci, pugni e schiaffi violentissimi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo le avrebbe sottratto la pensione e l’assegno di inclusione (1.100 euro mensili), occupando stabilmente la sua casa e godendo di ogni beneficio economico legato alla disabilità di lei.
Ora la pratica è finita sulla scrivania del Procuratore della Repubblica di Asti, Biagio Mazzeo. Le indagini sono state condotte da servizi sociali, medici e investigatori, mentre l’inchiesta è stata condotta dalla Polizia di Stato in forza alla Procura.

 

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