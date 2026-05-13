Aggressione con arma da taglio vicino ai navigli a Milano: grave uomo di 34 anni

Milano – Un uomo di 34 anni è in gravi condizioni dopo essere stato ferito con un’ arma da taglio in zona Navigli a Milano. L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 14.40 in via Emilio Gola, all’interno di un cortile di un complesso residenziale. Secondo quanto si apprende, la vittima avrebbe riportato ferite da arma da taglio al torace. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, elisoccorso e Polizia. L’uomo, di origine tunisina, è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso. Poco dopo i poliziotti hanno rintracciato il presunto aggressore, anche lui di origine nordafricane, in via Carlo Darwin, non lontano dal luogo dell’accoltellamento. La sua posizione è al vaglio: in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’aggressione.