Consiglio Comunale a Genova: via libera a Piano risanamento Amt

Genova (Ansa) – Il Consiglio Comunale di Genova ha dato il via libera definitivo alla delibera numero 14 del 7 maggio 2026, approvando ufficialmente il sostegno al Piano di risanamento di AMT. La delibera è stata approvata con 24 voti della maggioranza. L’opposizione, che sull’atto aveva presentato 15 ordini del giorno e tre emendamenti, si è astenuta. Il provvedimento rappresenta un passaggio determinante per risolvere la profonda crisi finanziaria e operativa che ha colpito l’azienda, garantendo al contempo il rilancio del servizio di mobilità cittadina e metropolitana. L’operazione mette in campo risorse complessive per oltre 110 milioni di euro, suddivise tra erogazioni monetarie, rinuncia a crediti e conferimenti immobiliari. Nello specifico, il Comune di Genova ha previsto uno stanziamento di 37 milioni di euro in denaro tra il 2025 e il 2029, a cui si aggiunge la rinuncia a crediti verso la partecipata per oltre 22 milioni di euro. Si tratta di uno sforzo finanziario imponente che, pur condizionando il bilancio 2026 e i successivi esercizi, permetterà ad AMT di superare una situazione definita “gravissima”, caratterizzata da debiti per 280 milioni e perdite accumulate per 82 milioni nel biennio 2024-2025. L’obiettivo immediato è il ripristino della manutenzione dei bus e la regolarizzazione dei pagamenti verso fornitori e dipendenti.