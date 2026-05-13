La Polizia Locale di Valenza scova prestanome con oltre 50 veicoli intestati

Valenza (AL) – Lo scorso 22 Aprile la Polizia Locale di Valenza ha scoperto un sistema di intestazioni fittizie che alimentava il mercato delle cosiddette “auto fantasma”, utilizzate sistematicamente per garantire l’anonimato a chi commette reati gravi come furti, rapine, senza un proprietario reale e rintracciabile. Una pattuglia ha fermato un uomo alla guida di un’auto sospetta. Dall’interrogazione immediata delle banche dati è emerso che il veicolo era intestato a un altro cittadino straniero, risultato essere proprietario formale di oltre 50 veicoli e motociclette, che da ulteriori accertamenti è risultato essere un prestanome seriale. L’operazione non si è conclusa con una semplice sanzione, la Polizia Locale ha iniziato le pratiche per la cancellazione d’ufficio dei veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) eseguendo di fatto la radiazione immediata dei mezzi, impedendo loro di circolare legalmente sul territorio nazionale. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e altri prestanome attivi nella zona.