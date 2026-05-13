Rubava soldi dalla cassa del centro revisioni per cui lavorava: arrestato uomo di 61 anni

Albenga (SV) – È stato colto sul fatto (e arrestato) un uomo, trovato mentre rubava 140 euro dalla cassa del centro revisioni per cui lavorava. È successo nell’albenganese, in provincia di Savona. A finire in manette un dipendente di 61 anni, originario del ponente ligure, indagato dai militari per furto aggravato dopo la querela sporta dal titolare dell’attività che aveva segnalato l’ammanco di circa 400 euro dalla cassa. L’imprenditore aveva spiegato agli investigatori di nutrire fondati sospetti nei confronti del dipendente. Il cerchio si è chiuso nella tarda mattinata di ieri, quando il sospettato è stato colto sul fatto: approfittando dell’assenza dei titolari, durante l’orario di chiusura al pubblico, l’uomo ha prelevato ancora una volta 140 euro dalla cassa. Le banconote, precedentemente fotocopiate dai Carabinieri per le indagini, sono state immediatamente rinvenute occultate sulla sua persona al momento dell’intervento dei militari.A seguito degli ulteriori accertamenti, l’arrestato è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria anche per i due precedenti episodi di furto. Il denaro recuperato è stato interamente restituito all’avente dirittoR