Un magazziniere muore alla Centrale del Latte travolto da 750 chili di carico

13 Maggio 2026 REDAZIONE Incidenti 72

Un magazziniere muore alla Centrale del Latte travolto da 750 chili di carico

Torino – Ieri pomeriggio verso l’una alla Centrale del Latte di Via Filadelfia 220 un magazziniere di 47 anni, Raffaele Settembre dipendente della della Movinlog, che si occupa di logistica e ha sede a Reggio Emilia che lavora per conto della Centrale del latte, è deceduto dopo essere stato investito da un carico mentre stava scaricando delle cisterne in plastica da un camion. durante le operazioni di scarico, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una pedana che portava 750 chili. Sul posto è arrivato il 118 di Azienda Zero, che ha praticato le manovre di rianimazione sul lavoratore. Ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita prima del trasporto in ospedale. Sul posto anche gli ispettori dello Spresl e i Carabinieri che hanno fatto i rilievi con la Scientifica per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo sarebbe scivolato perdendo l’equilibrio ed è caduto all’indietro, sbattendo la testa prima di essere travolto dal carico. Raffaele Settembre era originario di Moncalieri, ma viveva con la famiglia a Orbassano: lascia la moglie e un figlio di 15 anni.

 

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