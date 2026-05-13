Un magazziniere muore alla Centrale del Latte travolto da 750 chili di carico

Torino – Ieri pomeriggio verso l’una alla Centrale del Latte di Via Filadelfia 220 un magazziniere di 47 anni, Raffaele Settembre dipendente della della Movinlog, che si occupa di logistica e ha sede a Reggio Emilia che lavora per conto della Centrale del latte, è deceduto dopo essere stato investito da un carico mentre stava scaricando delle cisterne in plastica da un camion. durante le operazioni di scarico, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una pedana che portava 750 chili. Sul posto è arrivato il 118 di Azienda Zero, che ha praticato le manovre di rianimazione sul lavoratore. Ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita prima del trasporto in ospedale. Sul posto anche gli ispettori dello Spresl e i Carabinieri che hanno fatto i rilievi con la Scientifica per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo sarebbe scivolato perdendo l’equilibrio ed è caduto all’indietro, sbattendo la testa prima di essere travolto dal carico. Raffaele Settembre era originario di Moncalieri, ma viveva con la famiglia a Orbassano: lascia la moglie e un figlio di 15 anni.