Ancora violenza a Genova: accoltellamento a Sottoripa, greve un ragazzo

Genova – Ancora un episodio di violenza nel centro storico di Genova. Un ragazzo di origine nordafricane di circa 20 anni è stato accoltellato nel tardo pomeriggio nei pressi di Sottoripa. Secondo una prima ricostruzione il giovane è stato colpito da due fendenti all’addome dopo una lite con altri due uomini, forse connazionali. Dopo l’aggressione i due sono fuggiti a piedi nei vicoli mischiandosi tra i passanti. Sul posto sono arrivate automedica e ambulanza per le prime cure. Il ragazzo ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Galliera e sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul posto le volanti della polizia e la squadra mobile che stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere per risalire agli aggressori.