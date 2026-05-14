Calcio Coppa Italia – L’Inter conquista la Coppa Italia: battuta 2-0 la Lazio

Roma ( Lazio – Inter 0-2) – È l’Inter a conquistare la Coppa Italia 2025/26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del ventunesimo Scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia: soltanto la Juventus ha fatto meglio (15). Chi festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri è invece Cristian Chivu, che si gode l’1-0 dei suoi già al 14’: sul corner battuto da Dimarco, Marusic sbaglia completamente il tempo di intervento e finisce con l’incornare il pallone nella propria porta. Il goffo autogol del montenegrino spezza così gli equilibri, con il gap tra le due squadre che si amplia poi ancor di più al 35’: Tavares si addormenta completamente e si lascia rubare palla da Dumfries, che offre quindi a Lautaro un pallone che l’argentino deve solo appoggiare in rete.

Lazio – inter

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic (72’ Lazzari), Gila, Romagnoli, Tavares; Basic (78’ Pedro), Patric (46’ Rovella), Taylor; Isaksen (66’ Cancellieri), Noslin, Zaccagni (72’ Dia). In panchina.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Cataldi. All.: Ianni (squalificato Sarri)

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (77’ Carlos Augusto); Dumfries (68’ Luis Henrique), Barella, Zielinski, Sucic (68’ Mkhitaryan), Dimarco; Thuram (82’ Diouf), Lautaro (77’ Bonny). In panchina.: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Calhanoglu, Darmian, Cocchi, Mosconi, Esposito. All.: Chivu

Gol: 14’ aut. Marusic , 35’ Lautaro

Arbitro: Guida