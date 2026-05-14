Calcio Serie C – Beffa nel finale per la Pianese: il Lecco pareggia al 90′ su rigore e passa il turno

Lecco ( Lecco – Pianese 1-1) – A Lecco è andata in scena una beffa incredibile per una Pianese che ha a lungo la cullato il sogno di compiere l’impresa capitolando solo all’ultimo minuto di recupero a causa di un rigore. La formazione di Birindelli in Lombardia ha giocato una gara praticamente perfetta sapendo soffrire ma creando molto specie nel primo tempo. Svanisce così il sogno amiatino di proseguire il cammino negli spareggi per la B, ma resta la stagione formidabile disputata da Simeoni e compagni, la migliore della storia del club. La gara di Lecco è stata nel segno degli ospiti già dalle prime battute. Al 6’ Tirelli costringe Furlan a un miracolo. L’estremo difensore si ripete al 10’, stavolta su Fabrizi. Primo squillo dei blucelesti al 24’, con Mallamo che calcia a colpo sicuro da centro area centrando l’esterno del palo. Al 31’ la Pianese passa: Bertini serve Ianesi che da centro area fulmina Furlan con un destro angolatissimo.Nel secondo tempo la prima occasione è ancora bianconera, con Sussi che viene servito sulla corsa da Fabrizi. Dopo essere entrato in area, il numero 19 prova a servire a centro area un compagno, ma la difesa si rifugia in angolo.. L’assedio conclusivo porta all’occasione decisiva: da un corner da sinistra, l’arbitro ravvisa un fallo di mano di Gorelli e indica il dischetto. Sipos spiazza Filippis per l’1-1 che fa passare il Lecco ai quarti di finale

Lecco – Pianese

Leco (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco (18’st Parker), Romani (34’st Basili); Urso, Metlika, Zanellato (18’st Bonaiti), Mallamo (18’ st Voltan), Kritta; Konate (18’ st Mihali), Sipos. Panchina: Dalmasso, Ferrini, Pellegrino, Ndongue, Cosi, Lovisa, Anastasini. Allenatore Valente.

Pianese(3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Sussi, Bertini (34’st Sodero), Proietto (34’st Masetti), Coccia (25’st Simeoni); Tirelli, Ianesi (25’st Martey); Fabrizi (41’st Ongaro). Panchina: Nespola, Zambuto, Colombo, Balde, Bellini, Spinosa. Allenatore Birindelli.

Gol: 31’pt Ianesi, 53’st rig. Sipos.