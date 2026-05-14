Calcio Serie C – Il Casarano ribalta il 2-0 dell’andata e batte 3-0 il Renate

Meda ( Renate – Casarano 0-3) – Impresa del Casarano sul Renate. La squadra di Bari ribalta lo 0-2 dell’andata e si qualifica al secondo turno della fase nazionale dei playoff Serie C. Un match subito elettrizzante e dai ritmi altissimi, sbloccato al 36′ dal classe 2007 Salvatore Cervone, che con un destro violento deposita in rete il gol del vantaggio. Il numero 35 rossoblù è ancora protagonista nel secondo gol: da un suo tiro arriva la sfortunata deviazione di Ori. Secondo tempo non è inferiore a livello di emozioni: al 53′ arriva il gol del definitivo 0-3 firmato Gandolfi che, di testa, mette in porta l’assist di Chiricò. Un ulteriore svolta arriva al 57′ con l’espulsione, dopo soli undici minuti dal suo ingresso in campo, di Versienti. L’ultima emozione del match arriva all’81’ con il gol annullato al Renate dopo un check al VAR per fuori gioco. Una vittoria fondamentale per il Casarano che prosegue il suo cammino nei playoff, accedendo al secondo turno della fase nazionale. Un match subito elettrizzante e dai ritmi altissimi, sbloccato al 36′ dal classe 2007 Salvatore Cervone, che con un destro violento deposita in rete il gol del vantaggio. Il numero 35 rossoblù è ancora protagonista nel secondo gol: da un suo tiro arriva la sfortunata deviazione di Ori. Secondo tempo non è inferiore a livello di emozioni: al 53′ arriva il gol del definitivo 0-3 firmato Gandolfi che, di testa, mette in porta l’assist di Chiricò. Un ulteriore svolta arriva al 57′ con l’espulsione, dopo soli undici minuti dal suo ingresso in campo, di Versienti. L’ultima emozione del match arriva all’81’ con il gol annullato al Renate dopo un check al VAR per fuori gioco. Una vittoria fondamentale per il Casarano che prosegue il suo cammino nei playoff, accedendo al secondo turno della fase nazionale.

Renate – Casarano

Renate (3-5-2): Nobile; Riviera, Auriletto, Ori; Vesentini; Bonetti, Vassallo, Cali, Delcarro; Ekuban, Karlsson. All. Foschi

Casarano (4-3-3): Bacchin; Lulic, Negro, Gaga, Giraudo; Logoluso, Maiello, Leonetti; Chiricò, Grandolfo, Cerbone. All. Di Bari

Gol: pt 37′ Cerbone, 45′ Ori aut, 53′ Grandolfo