Fugge al controllo della Polizia stradale: nei guai un uomo di 44 anni

Asti – Nelle scorse settimane, il personale della Sezione Polizia Stradale di Alessandria Ovest ha tratto in arresto un uomo di 44 anni resosi protagonista di una pericolosa fuga nel tentativo di sottrarsi ad un controllo presso il casello Autostradale di Asti Ovest della A21. Intorno alle 21:10, gli agenti hanno intimato l’alt ad un’autovettura Audi Q3 il cui conducente, invece di arrestare la marcia, ha accelerato repentinamente, costringendo uno degli operatori spostarsi velocemente dalla traiettoria per evitare l’investimento. Dopo un breve inseguimento, il personale della Polizia Stradale, ​supportato tempestivamente dai locali Carabinieri, è riuscito a porre fine alla pericolosa corsa nel centro abitato di Asti. All”uomo sono stati quindi contestati i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, guida in stato di ebbrezza, per gli evidenti sintomi di alterazione alcolica e il rifiuto di sottoporsi all’accertamento con etilometro, nonché di falsità documentale, essendo l’uomo in possesso di una patente di guida rumena risultata falsa. Gli è stata, inoltre, comminata la sanzione amministrativa di 5.100 euro per guida senza patente e il fermo amministrativo del veicolo. Infine, ​dagli accertamenti effettuati, è inoltre emerso che il soggetto era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con l’obbligo – non ottemperato – di rincasare entro le ore 22:00. ​Il Tribunale di Asti, tramite rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e ha sottoposto l’imputato, in attesa di giudizio, alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria.