Massacrato di coltellate per rubargli lo smartphone a San Salvario: chieste tre condanne a sei anni e otto mesi

Torino –Sei anni e otto mesi di reclusione è la richiesta formulata dal pm Marco Sanini della procura di Torino per tre imputati (un 20enne, residente a Trofarello, una 26enne e un 36enne residenti invece in città) accusati del grave episodio di violenza, un accoltellamento plurimo a scopo di rapina, avvenuto la notte del 26 settembre 2025 all’incrocio tra via Foscolo e via Madama Cristina. Durante l’udienza tenutasi lunedì 11 maggio 2026, nel processo che si sta svolgendo con rito abbreviato, è arrivata la requisitoria dell’accusa, che contesta ai tre i reati di tentato omicidio e rapina aggravata in concorso. Secondo la ricostruzione della polizia di Stato, che ha eseguito le indagini, la vittima stava effettuando una telefonata quando è stata sorpresa dal gruppo. L’aggressione era stata brutale: il giovane era stato colpito con una dozzina di fendenti al collo, alla schiena e al volto. Alla fine gli era stato sottratto lo smartphone. Trasportato all’ospedale Molinette dai sanitari del 118 Azienda Zero, se l’era cavata con un mese di prognosi.