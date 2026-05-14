Ora spunta la “truffa del finto pompiere”

Aosta – È la volta della truffa del “Falso Pompiere” dopo quelle – ormai ricorrenti – dei falsi carabinieri,, dei falsi polizioti, dei falsi finanzieri. Nei giorni scorsi è stato segnalato un nuovo tentativo di raggiro da parte di un “falso Vigile del Fuoco” che si presenta a casa delle persone anziane sostenendo di dover eseguire dei sopralluoghi per verifiche antincendio. A questo proposito i veri Vigili del Fuoco, in un comunicato, ricordano ai cittadini che “la maggior parte dei controlli che facciamo riguardano le attività commerciali, i negozi o i locali. Poi ci sono dei casi in cui noi possiamo fare verifiche anche nelle case, ma sono pochi. Possiamo fare controlli per i bomboloni Gpl, per esempio. Ma andiamo sempre in divisa, ci qualifichiamo, e in genere siamo in due. Dipende da dov’è posizionato il bombolone, ma non abbiamo necessità di entrare in casa delle persone. Facciamo anche una relazione che rimane ai nostri atti. Soprattutto non chiediamo mai e poi mai soldi. Per qualsiasi dubbio, basta chiamare il 112”. Nei giorni scorsi sono state fatte alcune segnalazioni, da parte di privati cittadini, che hanno detto di essere stati contatti da sedicenti vigili del fuoco per sopralluoghi antincendio. Si trattava di verifiche per i bomboloni del Gpl. Quando sono arrivati i sedicenti pompieri hanno scattato fotografie, hanno cercato di capire chi c’era o no in casa, e poi se ne sono andati. Ciò ha insospettito qualcuno che ha chiamato la caserma dei Pompieri per capire se stessero facendo questo tipo di controlli. Ovviamente d’è capito che che si trattava dell’ennesimo tentativo di truffa, per cui è stato nedessario mettere in guardia la popolazione.