Pallacanestro Serie B – Monferrato Basket riapre la serie aggiudicandosi gara 3 : Venerdì gara 4 sempre a Casale

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Loreto Pesaro 71-62) – Con il 2-0 a favore della Loreto Pesaro sulla Novipiù, la serie del primo turno dei play-out di Serie B Nazionale si trasferisce al “PalaEnergica Paolo Ferraris”. La Consultinvest ha la prima occasione per chiudere la serie e assicurarsi la salvezza. Nell’ultima partita, disputata domenica nelle Marche, la MB aveva mostrato un buon gioco, rimanendo in partita nonostante una prestazione al tiro al di sotto della media. Anche in gara-3, come negli episodi precedenti della serie, Loreto Pesaro tenta subito la fuga, ma la Novipiù non lascia nulla di intentato e, con Zanzottera, si tiene a stretto contatto. All’intervallo lungo le due squadre sono pressoché appaiate. Nel terzo quarto si alza l’intensità e la confusione in campo; si segna poco ma ogni possesso inizia a diventare pesante. Delfino e Pillastrini rispondono a Rupil e Zanzottera in un ultimo quarto giocato possesso su possesso. Nei momenti decisivi la Novipiù mostra tutta la sua freddezza, fermando i giocatori chiave di coach Ceccarelli. Nel finale Guerra piazza la tripla decisiva: la serie si allunga a venerdì 15 maggio (ore 20,30) con gara-4, ancora a Casale.

Monferrato Basket – Loreto Pesaro

Parziali: 21-25; 35-36; 44-47

Monferrato Basket.: Zanzottera 15 (4/7, 1/7), Martinoni 14 (3/8, 0/5), Fiusco 13 (3/5, 2/9), D’Ambrosio Angelillo 7 (1/1 da tre), Guerra 5 (0/3, 1/8), Rupil 5 (0/4, 1/6), Giulietti 5 (2/5), Marcucci 4 (2/2, 0/2), Dia 3 (1/1), Mossi (0/1). Osatwna, Quaroni n.e. All. F. Corbani.

Loreto Pesaro: Delfino 23 (10/19, 0/3), Pillastrini 18 (2/4, 3/7), Sgarzini 7 (2/6, 1/2), Tognacci 5 (1/4, 1/3), Valentini 4 (2/4), Terenzi 3 (1/4 da tre), Aglio 2 (1/1, 0/1), Morandotti (0/2, 0/3), Lomtazde. Graziani n.e. All. G. Ceccarelli.