Truffa del finto carabiniere a Villaromagnano: in carcere un uomo di 37 anni

Villaromagnano (AL) – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Tortona hanno scoperto e denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria un 37enne di Perugia, già gravato da precedenti specifici, per avere commesso una truffa aggravata in danno di una pensionata lo scorso 24 febbraio.La vittima aveva denunciato di essere stata contattata telefonicamente da un soggetto qualificatosi quale “Carabiniere” di Alessandria, riuscendo così ad accreditarsi e a trarla in inganno, raccontandole di un’indagine in corso su oro e gioielli rubati e che avrebbero dovuto controllare tutti i preziosi in suo possesso. Il malvivente riferiva, infine, che un collega incaricato si sarebbe presentato da lì a poco per effettuare il controllo.Il malfattore si è poi presentato quasi immediatamente presso l’abitazione della donna, dove è riuscito a farsi consegnare oro e gioielli, dileguandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce.L’ignara vittima, poco dopo, si è resa conto del raggiro e ha alllertato i Carabinieri, quelli veri, che hanno avviato immediatamente le indagini. L’uomo è attualmente ristretto presso il carcere di Bologna, dove sconta la pena per altri reati della stessa natura.