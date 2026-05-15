Ennesima truffa del “Finto Carabiniere” andata male perché scoperto e denunciato dall’anziana vittima

Tortona (AL) – È andata male a un truffatore di 37 anni residente a Perugia che, fingendosi un Carabiniere, ha truffato una pensionata facendosi consegnare oro e gioielli. I Carabinieri – quelli veri – grazie alla denuncia dell’anziana che nel frattempo aveva scoperto l’inganno, hanno hanno identificato l’autore traendolo in arresto. Dalle indagini compiute a tempo di resord si è scoperto che l’uomo aveva telefonato alla vittima spacciandosi per militare dell’Arma e sostenendo che fosse in corso un’indagine su preziosi rubati. Poco dopo si era presentato alla porta dell’anziana, riuscendo a farsi consegnare i gioielli e a dileguarsi. Ora è già in carcere per reati analoghi.