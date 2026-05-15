Le strappano la collanina, donna di 73 anni rincorre il ladro e lo fa arrestare

Torino – Erano da poco passate le 9 del mattino quando, in via Monferrato angolo via Santorre di Santarosa, due giovani – di cui il complice sul monopattino – si sono avvicinata ad un’anziana di 73 anni per strapparle dal collo una collanina d’oro dal valore di 1000 euro. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa a pochi chilometri dalla chiesa della Gran Madre di Torino. La donna ha iniziato a rincorrere uno degli autori – quello che materialmente le aveva tolto la collana – e attirato così l’attenzione dei passanti che hanno trattenuto uno dei ragazzi fino all’arrivo della pattuglia dei Carabinieri. In pochi minuti, i militari della stazione Barriera di Casale sono poi arrivati sul posto traendo in arresto il ragazzo di 24 anni, nordafricano e senza fissa dimora sul territorio nazionale, resosi responsabile di furto con strappo. L’anziana, rientrata in possesso della sua collanina, ha poi sporto denuncia dell’accaduto ai Carabinieri stessi che hanno proceduto all’arresto del giovane. Quest’ultimo, dopo il rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria dal G.I.P. del Tribunale di Torino. Per il complice, invece, sono in corso le indagini per consentirne l’identificazione.