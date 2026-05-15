Tragedia alle Maldive: vittime anche due piemontesi

Maldive – C’è anche Muriel Oddenino – 31 anni biologa e ricercatrice originaria di Poirino, da tempo legata alla Riviera di Ponente e in particolare a Pietra Ligure – tra le cinque vittime della tragedia avvenuta durante un’immersione subacquea alle Maldive, nell’atollo Vaavu, ne pressi di Alimathaa.’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 maggio, durante un’attività di esplorazione di alcune grotte sottomarine a circa 50 metri di profondità. I cinque subacquei erano partiti per l’immersione dalla safari boat Duke of York, impegnata in un’escursione di diving nelle acque dell’arcipelago maldiviano. L’allarme è scattato quando, intorno a mezzogiorno, i sub non erano ancora riemersi. Le ricerche sono state immediatamente avviate dai soccorritori maldiviani, ma per cinque persone non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni diffuse dalla stampa locale, le condizioni del mare nella zona erano particolarmente difficili, tanto che le autorità meteorologiche avevano diramato un’allerta gialla per vento forte.Insieme alla 31enne biologa e ricercatrice di Poirino hanno perso anche la vita Federico Gualtieri, nato a Borgomanero e residente a Omegna, Monica Montefalcone, 51 anni, docente associata di Ecologia all’Università di Genova, la figlia ventenne Giorgia Sommacal e Gianluca Benedetti di Padova.