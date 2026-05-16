Calcio Serie B – Il Monza pareggia 2-2 con la Juve Stabia: due risultati su tre al ritorno in casa per passare il turno

Castellammare di Stabia ( Juve Stabia – Monza 2-2) – Pari 2-2 tra Juve Stabia e Monza nella semifinale d’andata dei play-off di serie B. Il ritorno, a campi invertiti, è in programma martedì prossimo. Il Monza, recuperando due gol alla Juve Stabia, mette così una grossa ipoteca sul passaggio al turno successivo dei playoff. Ora ai brianzoli, nel ritorno di martedì prossimo al Brianteo, sarà sufficiente un pareggio per qualificarsi alla finalissima dei playoff contro la vincente fra Catanzaro e Palermo.La Juve Stabia comincia la sfida senza troppi timori riverenziali gestendo la palla con personalità ma paradossalmente è il Monza, al 7′, ad andare vicino al gol con una azione personale di Mota Carvalho che, dopo essersi accentrato, sfiora di destro il palo. Risponde la Juve Stabia al 37′ con un sinistro centrale di Mosti che anticipa un finale colorato del biancorosso del Monza. Secondo tempo caratterizzato da un certo equilibrio e poi squarciato da un lampo gialloblù al 12′: una sponda di Okoro libera sulla fascia sinistra Cacciamani che supera in velocità Ravanelli prima di mettere al centro un assist che Mosti, all’ottavo sigillo stagionale, non spreca insaccando di piatto sinistro. Al 23′ arriva anche il raddoppio con Okoro che sfrutta di testa da sottomisura un cross dalla sinistra dell’imprendibile Cacciamani. L’arbitro convalida dopo un rapido check. Neanche il tempo di consolidare il vantaggio che il Monza accorcia le distanze con un gol di Carboni: il nuovo entrato Caso serve in area Petagna che appoggia al limite a Carboni che di sinistro beffa Confente. E a un minuto dalla fine del tempo regolamentare è il nuovo entrato Delli Carri in mischia a siglare il definitivo 2-2 su una punizione di Hernani contestata dai padroni di casa.

Juve Stabia – Monza

Juve Stabia(3-5-2) Confente ; Diakitè , Giorgini , Bellich ; Ricciardi (37′ ost Carissoni ), Mosti (21′ st Pierobon ), Leone , Correia , Cacciamani ; Gabrielloni (21′ st Zeroli ), Okoro (28′ st Candellone ). In panchina Boer, Varnier, Dalle Mura, Ciammaglichella, Torrasi, Maistro, Burnete. Mannini. Allenatore: Abate .

Monza (3-4-2-1) Thiam ; Ravanelli (28′ st Delli Carri ), Carboni , Lucchesi ; Birindelli , Pessina , Obiang , Azzi (16′ st Bakoune ); Dani Mota (28′ st Caso ), Hernani ; Cutrone (16′ st Petagna ). In panchina Pizzignacco, Brorsson, Antov, Colombo, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Colpani. Allenatore: Bianco

Gol: 12′ st Mosti, 23′ st Okoro , 32′ st Carboni, 44′ st Delli Carri.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta .