Calcio Serie C – Il Bra esce sconfitto contro la Torres e saluta la serie C

Sassari ( Torres – Bra 2-1) – La parola fine arriva sotto le luci del “Vanni Sanna”. Il Bra cade anche a Sassari contro la Torres e saluta la Serie C dopo una sola stagione tra i professionisti. Dopo l’1-0 dell’andata a favore dei sardi, il ritorno dei playout conferma il verdetto: finisce 2-1 per i rossoblù, che conquistano la salvezza davanti al pubblico di casa, mentre i giallorossi sono costretti a retrocedere in Serie D. Una serata amara, pesante, che chiude definitivamente una stagione complicata e vissuta spesso sul filo dell’equilibrio. Al Bra serviva una vittoria con due gol di scarto per ribaltare tutto, ma la squadra di Fabio Nisticò non è mai riuscita davvero a dare la sensazione di poter riaprire la doppia sfida. ll primo grande brivido arriva già in avvio con Sorrentino che colpisce il palo su assist di Di Stefano, preludio a una pressione crescente dei sardi. Il Bra prova a resistere, ma con il passare dei minuti la squadra di Greco prende campo, fiducia e ritmo. Il gol che indirizza definitivamente la serata arriva al 33’. Mastinu apre per Zecca sulla destra, cross perfetto e stacco vincente di Daniele Sorrentino che batte Franzini e fa esplodere il “Vanni Sanna”.Nella ripresa il Bra prova ad alzare il baricentro e costruisce anche una grande occasione nei primi minuti, ma né Brambilla né Sinani riescono a trovare il guizzo giusto davanti a Zaccagno. È probabilmente lì che si spegne definitivamente la speranza piemontese. Al 17’ Lorenzo Di Stefano riceve spazio dai venticinque metri e lascia partire una conclusione forte e angolata che supera Franzini per il 2-0 rossoblù. Un gol che fa partire la festa sarda e che trasforma l’ultima parte di gara in una lunga gestione della Torres. Il Bra continua a provarci con orgoglio, ma senza la forza necessaria per riaprire davvero il discorso. Nisticò cambia, inserisce energie fresche, ma la squadra fatica a creare pericoli concreti contro una Torres sempre ordinata e compatta.

Torres – Bra

Torres: Zaccagno A., Baldi M., Antonelli N., Nunziatini F. (dal 43′ st Sotgiu M.), Zecca G., Brentan M., Mastinu G. (dal 36′ st Giorico D.), Liviero M., Sala M. (dal 43′ st Idda R.), Di Stefano L. (dal 23′ st Masala A.), Sorrentino D. (dal 35′ st Diakite A.). In panchina: Bonin L., Diakite A., Fabriani C., Giorico D., Idda R., Luciani P., Lunghi A., Marano M., Masala A., Petriccione D., Sotgiu M., Zambataro E., Zanandrea G.

Bra: Franzini D., De Santis E., Pretato M., Sganzerla R., Lia D., Lionetti G. (dal 22′ st Capac A.), Brambilla A., Tuzza S. (dal 28′ st La Marca M.), Milani L. (dal 28′ st Maressa T.), Baldini E., Sinani I.. In panchina: Armstrong D., Campedelli R., Capac A., Fioccardi M., Fiordaliso A., La Marca M., Maressa T., Menicucci D., Rabuffi M., Renzetti D., Rottensteiner B., Scapin T.

Gol: al 33′ pt Sorrentino D. , al 18′ st Di Stefano L. , al 45’+3 st Sinani I. .

Arbitro: Fabio Rosario Luongo della Sezione di Frattamaggiore