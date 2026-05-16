Da oggi a Valenza attive le nuove norme e maggiori controlli per i monopattini elettrici

Valenza (AL) – Scattano oggi le nuove disposizioni del Codice della Strada per la circolazione dei monopattini elettrici. La Polizia Muncipale aumenterà i controli a garanzia delle nuove norme e tutelare a tutela di conducenti e pedoni in forza degli obblighi volti a una più facile identificazione dei veicoli, grazie all’obbligo della targa per cui il monopattino elettrico dovrà essere dotato di un apposito contrassegno identificativo rilasciato dalla Motorizzazione Civile. Tutti i mezzi in circolazione dovranno essere dotati di freni su entrambe le ruote e di frecce. Per i conducenti obbligo del casco, metre sarà vietato circolare sui marciapiedi o contromano col limite di velocità a 20 km/h sulle strade urbane e 6 km/h nelle aree pedonali. Sarà vietato il trasporto sul monopattino di altre persone o animali. Scatterà anche l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a partire da luglio.