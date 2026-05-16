Furto di rame in una centrale nucleare tedesca: arrestato in autostrada

Novara – Negli scorsi giorni, la Polizia Stradale di Novara ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo, emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca, nei confronti di un soggetto resosi responsabile del reato di furto aggravato, relativamente a circa 1000 metri di cavi in rame, trafugati da una Centrale Nucleare. Nello specifico, gli operatori della Sottosezione Autostradale di Novara Est, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli e della vigilanza delle arterie autostradali di competenza in occasione dei ponti delle festività, all’altezza dell’area di servizio Rho Sud dell’A4, hanno eseguito il controllo di un’autovettura risultata non in regola con la prevista revisione periodica. Dalle verifiche svolte nei confronti dei passeggeri, è emerso che uno di essi era gravato da Mandato d’Arresto Europeo per una condanna, emessa dalle Autorità tedesche, a seguito di un furto di circa 1000 metri di cavi in rame, del valore di circa 50.000 €, asportati nel 2020 dalla centrale nucleare di Grafenrheinfeld, unitamente ad altri 3 soggetti. L’uomo è stato tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, al fine di dare esecuzione del provvedimento e scontare il residuo di pena di un anno di reclusione.