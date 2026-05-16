Pallacanestro Serie B – Monferrato Basket perde in casa contro Pesaro: decisivo per la salvezza il secondo turno dei play-out contro Quarrata

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Loreto Pesaro 72-83) – Dopo la convincente vittoria di gara-3 in casa che ha riaperto la serie, la Novipiù affronta Loreto Pesaro in una gara-4 al cardiopalma ancora al “PalaEnergica Paolo Ferraris”. La Consultinvest parte a razzo con Delfino e Pillastrini, determinata a chiudere subito i conti. Martinoni e Zanzottera, però, guidano la riscossa rossoblu. Nel secondo quarto Pesaro continua a cercare la fuga, ma questa volta con più controllo del ritmo e meno foga. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 31-47 per gli ospiti. Nella ripresa la MB ritrova il suo miglior Guerra e tenta con insistenza la rimonta. Tuttavia, Valentini e Delfino neutralizzano ogni tentativo di riavvicinamento dei padroni di casa. Il punteggio finale vede la Consultinvest aggiudicarsi l’incontro per 83-72 e la serie salvezza per 3-1. Si va così alla seconda serie del play-out che emetterà il verdetto della stagione con la perdente che retrocederà in B Interregionale. La Novipiù affronterà, con il fattore campo a favore, il Consorzio Leonardo Dany Quarrata, sconfitta per 3-1 nella serie con Piazza Armerina.

Monferrato Basket – Loreto Pesaro

Parziali: 14-19/31-47/51-61

Monferrato Basket: Osatwna, Fiusco 2 (1/3, 0/4), Rupil 14 (1/4, 3/10), Mossi, Quaroni, Guerra 22 (3/5, 2/4), Giulietti 4 (1/1), Martinoni 11 (4/9, 0/2), Zanzottera 14 (3/8, 1/3), Dia 1, Marcucci 2 (1/2, 0/1), D’Ambrosio Angelillo 2 (1/3, 0/1). All. F. Corbani.

Loreto Pesaro: Delfino 14 (5/5, 1/2), Aglio 7 (2/2, 1/3), Valentini 19 (4/9, 2/3), Sgarzini 2 (1/4, 0/1), Tognacci 11 (1/8, 3/6), Lomtadze, Morandotti 4 (1/1, 0/2), Pillastrini 21 (2/4, 4/8),Terenzi 5 (1/1, 1/5). Graziani n.e. All. G. Ceccarelli.