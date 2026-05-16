Pallacanestro Serie A – Milano batte Reggio Emilia e vince gara 1 dei playoff

Milano ( Olimpia Milano – Reggio Emilia 96-84) – Milano si aggiudica gara 1 dei playoff contro Reggio Emilia vincendo con un largo scarto frutto di una prestazione in cui l’Olimpia ha comandato da inizio a fine gara. ‘EA7 Emporio Armani si prende il primo punto nella serie dei quarti di finale superando la UnaHotels Reggio Emilia per 96-84. L’Olimpia vive una partenza scintillante e tocca anche il +22 nel secondo periodo, cuscinetto di margine sufficiente per resistere al tentativo di rimonta ospita nella ripresa: la Reggiana si arrampica fino al -9 ma non va oltre.L’Olimpia prende il largo guidata da Guduric in regia (male Ellis) ma soprattutto con una solidissimo SHavon Shields che punisce ripetutamente la difesa ospite. Nella ripresa però sale di tono Reggio Emilia con le giocate di Barford e Caupein che, approfittando delle difficoltà difensive milanesi, riportano lo scarto sotto la doppia cifra. Milano però rimane lucida ed evita il solito psicodramma trovando solidità in Diop e Bolmaro per contenere i troppi rimbalzi offensivi degli ospiti. Il primo punto è per Peppe Poeta ma gara 2 sarà un’altra storia

Olimpia Milano – Reggio Emilia

Parziali: 31-16/26-24/18-24/21-20

Olimpia Milano: 7 Mannion, 0 Ellis, 0 Tonut, 10 Bolmaro, 7 Brooks, Leday 13, Ricci 5, Flaccadori 0, Guduric 12, Diop 14, Shields 19, Nebo 9. Coach Poeta

Reggio Emilia: Barford 21, Brown 0, Thor 0, Rossato 11, Woldetenasae 6, Marini 0, Caupain 20, Williams 2, Uglietti 5, Severini 6, Echenique 13, Vitali 0. Coach Priftis

Arbitri: Attard, Sahin, Bongiorni