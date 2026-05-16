Sequestro preventivo del valore di un milione di euro nei confronti di due truffatori

Torino – Dalle prime ore di ieri mattina la Polizia di Stato sta eseguendo un sequestro preventivo di beni immobili dal valore complessivo di un milione di euro. La complessa attività di indagine di carattere patrimoniale svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino, ha tratto origine da un’attività investigativa della locale Squadra Mobile risalente al mese di ottobre dello scorso anno. Dalle indagini è emerso che i due soggetti, spacciandosi per tecnici incaricati al controllo dei termosifoni inviati dall’amministratore del condominio, carpendo la fiducia delle vittime, perlopiù persone anziane particolarmente vulnerabili, le derubavano di tutto il denaro e oggetti preziosi custoditi all’interno delle abitazioni. Il Questore di Torino, riscontrando l’elevata pericolosità sociale dei due truffatori, ha richiesto nei loro confronti l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.