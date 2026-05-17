Aggressione al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli: fa cadere una paziente e prende a calci un operatore sanitario

Rivoli (TO) – Lo scorso 28 Aprile 2026 gli agenti del commissariato di Polizia di stato di Rivoli hanno arrestato un italiano di 69 anni per lesioni nei confronti di un operatore sociosanitario del pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Inizialmente erano intervenuti in un esercizio commerciale in via Susa, a seguito della segnalazione di un uomo in stato confusionale. I poliziotti avevano richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 Azienda Zero. Il paziente era stato così trasportato in ambulanza. Poco dopo, la centrale operativa del 112 aveva ricevuto una seconda chiamata per l’aggressione ai danni di una signora fuori dal pronto soccorso. I poliziotti hanno accertato che si trattava dello stesso uomo trasportato poco prima. Una volta arrivato al nosocomio, infatti, il 69enne aveva rifiutato di sottoporsi alle analisi e aveva tentato di allontanarsi. Durante la fuga, aveva aggredito l’anziana donna che si trovava sulla rampa d’accesso al pronto soccorso, facendola cadere a terra. Due operatori sociosanitari erano intervenuti per fermare l’uomo e soccorrere la vittima. Durante l’intervento, uno di loro era stato colpito con un calcio dal 69enne, riportando lesioni giudicate guaribili in quattro giorni. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti dell’operatore sociosanitario e denunciato per l’aggressione alla donna.