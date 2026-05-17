Calcio Eccellenza – L’Ovadese batte l’Acqui e mantiene la categoria: Acqui in promozione

Ovada ( Ovadese – Acqui 1-0) – L’Ovadese resta in Eccellenza. E lo fa nel modo più pesante possibile: vincendo il derby che valeva una stagione intera. Al “Geirino”, davanti a una cornice di pubblico carica di tensione e passione, i biancostellati superano 1-0 l’Acqui nel playout decisivo e conquistano la salvezza. A decidere la sfida è la rete di Ferrari, l’uomo che firma il gol più importante dell’anno e che permette all’Ovadese di evitare una retrocessione che, fino a poche settimane fa, sembrava quasi impensabile.Ne è uscita una partita tesa, bloccata, sporca, esattamente come spesso accade nelle gare che valgono una categoria. Il peso della posta in palio si è sentito fin dai primi minuti. L’Ovadese sapeva di avere a disposizione anche il vantaggio del miglior piazzamento e quindi due risultati su tre dopo gli eventuali supplementari, ma la squadra ha scelto comunque di affrontare la gara senza speculare troppo.Nel momento più delicato della stagione è infatti arrivata la giocata decisiva di Ferrari, capace di spezzare l’equilibrio e indirizzare definitivamente il derby verso i padroni di casa. Un gol che ha fatto esplodere il “Geirino”.Al triplice fischio è così partita la festa biancostellata. Una salvezza sofferta, pesante, conquistata dentro una partita che valeva molto più di una semplice permanenza in categoria. Per l’Ovadese significa continuare il proprio percorso in Eccellenza e lasciarsi alle spalle settimane difficili e cariche di tensione.

Ovadese – Acqui

Ovadese: 1 Giasone, 2 Bonicco, 3 Mendolia, 4 Mocerino, 5 Bianchi, 6 Bosic, 7 Sciutto, 8 Genocchio, 9 Romei, 10 Ferrari, 11 Merialdo. In panchina: Tamburello, Fissore, Visentin, Giangrasso, Maiolo, Barletto, Forno, Campazzo. All. Carosio

Acqui: 1 Rosti, 2 Badano, 3 Martino, 4 Serhiienko, 5 Contrafatto, 6 Verdese, 7 Mazzarello, 8 Beretta, 9 Atomei, 10 Innocenti, 11 Anguiletti. In panchina: 12 Bello, 13 Abdlahna, 14 Lanza, 16 Baldizzone, 17 El Hlimi, 18 Gillardo, 19 Hysa, 20 Biglia. All. Malvicino

Gol: st 41′ Ferrari