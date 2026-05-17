Calcio Serie A – Il Como batte il Parma ed è quinto in classifica

Como ( Como – Parma 1-0) – Il Como supera il Parma per 1-0 al termine di una gara dominata per lunghi tratti e resta pienamente in corsa per un piazzamento europeo nella serratissima volata Champions. La squadra di Fabregas costruisce tanto, presa diverse occasioni ma trova il gol decisivo nella ripresa. Il primo tempo è a senso unico: il Como mantiene il possesso palla e schiaccia il Parma nella propria metà campo, ma fatica a concretizzare. L’occasione più importante arriva al 40′: quando Douvikas colpisce il palo dopo una giocata di Baturina. Gli emiliani si difendono con ordine e chiudono il primo tempo sullo 0-0 senza concedere reti. La ripresa si apre con un doppio miracolo del portiere Suzuki, decisivo per tenere a galla il Parma su una doppia occasione ravvicinata. Ma la pressione del Como cresce e al 58′ arriva il vantaggio: Jesús Rodríguez serve Alberto Moreno al centro dell’area e lo spagnolo firma l’1-0 con un sinistro potente sotto la traversa. Dopo il gol, la partita resta viva. Il Parma prova a reagire e al 73′ trova anche il pareggio con Pellegrino, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo intervento del VAR. Nel finale i gialloblù tentano l’assalto, ma il Como difende con ordine e gestisce il vantaggio fino al triplice fischio. Nel finale non mancano tensione e cartellini gialli, ma il risultato non cambia più. Il Como conquista tre punti fondamentali, confermando solidità e ambizioni europee, mentre il Parma paga una prova difensiva generosa ma troppo rinunciataria in fase offensiva.

Como – Parma

Como(4-2-3-1): Butez ; Van der Brempt (71′ Smolcic ), Ramon , Kempf (82′ Diego Carlos ), Alberto Moreno ; Da Cunha , Perrone ; Diao , Caqueret (53′ Rodriguez ), Baturina (82′ Sergi Roberto ); Douvikas (82′ Morata ). All. Fabregas.

Parma (3-5-2): Suzuki ; Circati , Troilo , Valenti ; Delprato , Ordonez (70′ Sorensen ), Nicolussi Caviglia (70′ Estevez ), Keita , Carboni (70′ Valeri ); Strefezza (59′ Elphege [85′ Mikolajewski sv]), Pellegrino . All. Cuesta.

Gol: 58′ Moreno

Arbitro: Zufferli