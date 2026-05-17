Calcio Serie A – Il Milan batte il Genoa ed è terzo in classifica: se vince all’ultima giornata è champions

Genova ( Genoa – Milan 1-2) – Il Milan scaccia via i fantasmi, vince 2-1 col Genoa ed è terzo in classifica: se batte il Cagliari all’ultima torna in Champions. Dopo un primo tempo complicato, i rossoneri la sbloccano al 51′: retropassaggio horror di Baldanzi, Nkunku ne approfitta e si fa atterrare in area da Bijlow: dal dischetto il francese è glaciale per l’1-0. La squadra di Allegri raddoppia all’81’ con Athekame e sembra chiudere la partita, ma cinque minuti dopo una carambola regala a Vasquez l’occasione di riaprirla. Il Milan regge, vince 2-1 e ha di nuovo il destino nelle sue mani. Non riesce a fare un favore a pieno alla “sua” Roma, invece, De Rossi: ma i giallorossi sono comunque, a 90 minuti dalla fine del campionato, tra le prime 4.

Genoa – Milan

Genoa (4-3-2-1): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez; Frendrup, Amorim (dal 46’ st Martin), Malinovskyi; Baldanzi (dal 19’ st Ekhator), Vitinha; Colombo (dal 40′ st Ekuban). All. De Rossi. In panchina . Sommariva, Leali, Klisys, Zatterstrom, Ouedraogo, Doucoure, Sabelli, Grossi, Masini, Lafont.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 31′ st De Winter), Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana (dal 23’ st Ricci), Jashari (dal 40’ st Loftus-Cheek), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 31’ st Pulisic), Gimenez (dal 23’ st Fullkrug). All. Allegri. In panchina. Terracciano, Torriani, Odogu, Vladimirov, Modric, Sardo, Balentien.

Gol: 50’ rig. Nkunku , 81’ Athekame , 87’ Vasquez.

Arbitro: Sozza.