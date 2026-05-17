Calcio Serie A – Il Toro perde a Cagliari per 2-1 e consegna ai sardi la matematica salvezza

Cagliari ( Cagliari – Torino 2-1) – ll Cagliari batte il Torino in rimonta grazie ai gol di Esposito e Mina che replicano a Obrador e ottiene la salvezza matematica con una giornata di anticipo. Nella ripresa i sardi hanno gestito il vantaggio, i granata non hanno concretizzato l’occasione di Adams. Non sono comunque mancati i brividi nel match contro i granata visto che lo spagnolo Obrador aveva portato in vantaggio i piemontesi al 38′, gol che però ha avuto l’effetto della sveglia per i rossoblù che a quel punto hanno reagito subito, prima con Esposito e poi con Mina prima della fine del primo tempo.Nella ripresa, tolta l’occasione di Adams arrivata su errore di Zappa, e ben parata da Caprile, il Cagliari ha poi controllato la partita, cercando solo di portare a casa il risultato necessario per ottenere la salvezza.

Cagliari – Torino

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Adopo (st 27′ Sulemana), Gaetano, Deiola (st 27′ Folorunsho); Palestra, Esposito (st 37′ Rodriguez); Mendy (st 37′ Belotti). In panchina. Sherri, Ciocci, Albarracin, Borrelli, Kilicsoy, Trepy. All.Pisacane.

Torino (3-4-2-1): Paleari; Marianucci (st 1′ Maripan), Coco, Ebosse; Pedersen (st 32′ Njie), Ilkhan (st 41′ Kulenovic), Prati (st 14′ Casadei), Obrador; Simeone, Vlasic; Zapata (st 14′ Adams). In panchina. Israel, Siviero, Pellini, Nkounkou, Biraghi, Lazaro, Ilic, Acquah, Perciun, Savva. All. D’Aversa.

Gol: pt 38′ Obrador , pt 39′ Esposito, pt 47′ Mina

Arbitro: Arena di Torre del Greco