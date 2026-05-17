Calcio Serie A – La Juve perde in casa con la Fiorentina: è quasi fuori dalla qualificazione alla Champions

Torino ( Juventus – Fiorentina 0-2) – Incubo bianconero è a 90 minuti dal concretizzarsi: la Juve perde 2-0 in casa con la Fiorentina ed è addirittura sesta a una giornata dalla fine. I piani dei bianconeri si complicano, e non poco, al minuto 34′, quando Solomon ragiona e vede l’inserimento di Ndour, bravo con il destro a sorprendere colpevolmente Di Gregorio. Poco prima, Harrison prende il posto dell’infortunato Parisi. Al 70′, Vlahovic segna ma in posizione di fuorigioco, poi all’83’ il disastro: capolavoro di Mandragora che la mette sotto l’incrocio. I viola si vedono annullare pure il 3-0, poi fanno festa: la salvezza viene celebrata con uno storico successo a Torino. La Juve, invece, è con un piede e mezzo fuori dalla Champions. E dovrà sperare nel miracolo proprio nel Derby col Torino.

Juventus – Fiorentina

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (36′ st Gatti); McKennie, Locatelli, Koopmeiners (1′ st Boga), Cambiaso (24′ st Thuram); Conceiçao (24′ st Conceiçao), Yildiz (45′ st Miretti), Vlahovic. In panchina.: Perin, Pinsoglio, Holm, Milik, Adzic, Kostic, Openda, David, Cabal. All.: Spalletti

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri (19′ st Comuzzo), Gosens (29′ st Balbo); Brescianini (19′ st Mandragora), Fagioli (19′ st Gudmundsson), Ndour; Parisi (32′ Harrison), Piccoli, Solomon. In panchina.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Fortini, Braschi, Fabbian. All.: Vanoli

Gol: 34′ Ndour, 83′ Mandragora

Arbitro: Maresca