Calcio Serie C – Finisce 0-0 tra Lecco e Catania: si decide tutto al ritorno

Lecco ( Lecco – Catania 0-0) – Risultato giusto tra Lecco-Catania. Un Lecco manovriero, attento, senza sbavature se non in attacco, si guadagna il match di ritorno con le speranze intatte di passaggio del turno. Certo, ora sarà costretto ad andare a vincere al Massimino di Catania, ma è anche vero che se gioca come questa sera, può farcela. Naturalmente sarà un’impresa al limite della scienza, ma non è fantascienza. Un Lecco così quadrato, come quello di ieri sera, potrebbe farcela e soprattutto potrebbe mettere pressione psicologica su un Catania che, dopo questa sera, con anche Ignazio La Russa tifoso d’eccezione sugli spalti, può solo perderla, questa qualificazione.Il Catania però prende le misure e non soffre più dal 20° in poi. Anzi, arrivano due ammonizioni a Battistini e Kritta, almeno la seconda ingiusta, che fa tirare un po’ indietro il Lecco e lo rende più prudente. E così al 36’ su una buona azione sinistra-destra del Catania il cross dalla destra viene messo sulla traversa da Forte, con pallone poi tra le braccia di Furlan, com’era successo contro la Giana. Il Catania non manovra ma si rende pericoloso con i calci d’angolo sui quali il Lecco fatica, ma resiste. Si va così al secondo tempo. Valente inizialmente non cambia nulla tatticamente, tranne inserire Marrone per un Tanco che aveva speso molto, ma poi al quarto d’ora rimette tutto in gioco. Infatti entrano anche Parker, Voltan e Pellegrino che danno freschezza all’azione bluceleste, che era oramai appesantita dalle tante energie dissipate nei primi 70 di gioco. Peccato che il Lecco non diventi più pericoloso perché cala il ritmo e calano anche le occasioni.

Lecco – Catania

Lecco (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco (1′ st Marrone), Romani; Kritta, Mallamo, Zanellato (27′ st Pellegrino), Bonaiti, Urso (41′ st Mihali); Konaté (27′ st Voltan), Sipos (17′ st Parker). (Dalmasso, Ferrini, Ndongue, Basili, Cosi, Lovisa, Anastasini). All. Federico Valente.

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi (14′ st Allegretto), Miceli, Pieraccini (39′ st Donnarumma); Tiago, Casasola (25′ st Jimenez), Quaini, Di Tacchio, Celli; Bruzzaniti (1′ st D’Ausilio), Cicerelli (25′ st Raimo); Forte. (Bethers, Rolfini, Caturano, Cargnelutti). All. Domenico Toscano

Arbitro: Mirabella di Napoli.