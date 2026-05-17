Calcio Serie D – Il Ligorna batte il Varese e vince la finale playoff

Genova ( Ligorna – Varese 5-3) – Un’altra sconfitta, la terza in tre gare stagionali, un’altra batosta pesante che il Ligorna rifila al Varese per chiudere splendidamente il suo super campionato e conquistare meritatamente anche la finale playoff. Per il Varese un brusco ridimensionamento dopo la vittoria di Biella, che però è lo specchio anche della differenza nel corso della stagione tra le due squadre, quei 16 punti in più a favore dei genovesi. Il risultato finale va a sommarsi alle due precedenti stagionali, portando la somma finale a un eloquente 12-4 a favore del Ligorna. Buoni ritmi nei primi minuti, con le due squadre che ribaltano il campo senza tanti tatticismi. Su un ribaltamento di fronte Piredda trova l’inserimento in area di rigore e con un colpo di testa in corsa devia in rete un crossa proveniente dalla fascia sinistra siglando l’1-0. Il Varese prova a reagire e si riporta in avanti con delle folate ma senza riuscire a creare i presupposti per il pareggio. l Ligorna invece colpisce ancora, al 40′, quando tiene viva l’azione da una punizione dai 40 metri e in area è ancora Piredda e ritrovarsi nel posto giusto per battere per la seconda volta Bugli, questa volta con un destro preciso che si insacca per il 2-0. Tempo due minuti e arriva anche il tris: palla persa in costruzione dal Varese, Scannapieco scambia con Miccoli e con un destro potente batte ancora Bugli con per il 3-0 con il quale si chiude il primo tempo. Il poker è però servito all’8′ quando Busto su punizione trova poco reattivo Bugli e mette a segno il 4-0. I sostenitori del Varese si fanno sentire dalla tribunetta e chiamano la squadra a una risposta. Risposta che arriva e porta a due reti nel giro di una manciata di minuti: al 14′ Guerini va a segno con un mancino dal limite dell’area che si insacca all’angolino per il 4-1; subito dopo entra Qeros per Sovogui e alla prima azione va a segno sfruttando l’errore in costruzione di Piredda realizzando il 4-2 con un mancino potente sotto la traversa. Al 29′ però Marangon sbaglia il retropassaggio e spalanca il campo a Vuthaj che solo davanti a Bugli non ha problemi a siglare il 5-2. Non è finita: il Varese riparte e al 33′ ha un rigore a favore per la trattenuta ingenua di Carlini su Qeros. Dal dischetto si presenta Palesi che spiazza Rodriguez e fa 5-3.

Ligorna – Varese

Ligorna (3-4-2-1): Rodriguez; Dellepiane, Bruzzo, Scannapieco; Tiana, Miccoli (48′ st Lurani), Piredda, Carlini (43′ st Pallavicini); Di Masi (17′ st Vassallo), Busto; Vuthaj. In panchina: Gentile, Costantino, Vernetti, Zenati, Vitali, Sodini. All.: Pastorino.

Varese (4-2-3-1): Bugli; Agnelli, Bertoni (30′ st Costante), Bruzzone, Berbenni (10′ st Marangon); Palesi (34′ st Romero), De Ponti; Guerini, Tentoni, Cogliati (43′ st Del Signore); Sovogui (14′ st Qeros). A disposizione: Taina, Pliscovaz, Fabris, Bianchi. All.: Ciceri

Gol: 23′ pt e 40′ pt Piredda , 44′ pt Scannapieco , 8′ st Busto , 14′ st Guerini , 16′ st Qeros , 29′ st Vuthaj , 34′ st rig. Palesi

Arbitro: Gallorini di Arezzo