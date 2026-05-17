Controlli Carabinieri su sicurezza e lavoro nero: tre denunciati e due attività sospese nel torinese

Torino – Tre imprenditori denunciati e due attività sospese: è il bilancio di una serie di controlli effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Torino, con il supporto del Nucleo Ispettorato del lavoro, per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e contrastare il lavoro nero. Le verifiche hanno interessato esercizi commerciali tra Torino, Bibiana e Giaveno. Nel capoluogo piemontese, in una macelleria etnica di via Lungo Dora Napoli, i militari hanno accertato l’installazione irregolare di telecamere e la mancata custodia del Documento di Valutazione dei Rischi, con sanzioni per oltre 2.600 euro. A Bibiana, in una pizzeria, sono emerse la totale assenza della valutazione dei rischi aziendali e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza n0n autorizzati. Per questo motivo l’attività è stata sospesa e sono state elevate ammende per oltre 5.100 euro. Provvedimento analogo anche a Giaveno, in frazione Aquila, dove in un ristorante i Carabinieri hanno riscontrato l’assenza del Dvr e la presenza di un lavoratore in nero. In questo caso le sanzioni hanno raggiunto i 11.700 euro. I tre titolari sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Torino.