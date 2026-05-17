Muore sub piemontese di 61 anni durante un’immersione all’Isola d’Elba

Isola D’Elba – Una turista piemontese di 61 anni è deceduta nel pomeriggio di Sabato 16 Maggio nelle acque dell’Isola D’Elba. La donna, residente a Bielle e subacquea esperta, è stata colpita da un malore fulminante mentre partecipava a un’uscita in mare organizzata dal Diving Center locale. I presenti sulla barca d’appoggio hanno immediatamente recuperato la donna e l’hanno trasportata fino al molo di Porto Azzurro per facilitare l’intervento dei sanitari. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari dell’ambulanza della Pubblica Assistenza locale, i medici del 118 giunti con l’automedica da Portoferraio e il personale dell’elisoccorso Pegaso della Regione Toscana. Il personale medico ha avviato prolungate manovre di rianimazione, che si sono però rivelate inutili. Il medico di turno ha constatato il decesso sul posto. La Capitaneria di porto ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Come previsto dalla prassi in caso di incidenti subacquei, la magistratura ha aperto un’inchiesta e ha disposto il sequestro delle attrezzature, comprese le bombole e il respiratore. La salma è stata trasferita all’obitorio di Portoferraio a disposizione delle autorità. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note.