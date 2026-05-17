Pallacanestro Serie A – La Bertram perde gara 1 a Venezia: Martedì ore 20.30 gara 2

Venezia ( Umana Reyer Venezia – Bertram Tortona 89-82) – L’Umana Reyer Venezia intasca gara-1 dei quarti di finale piegando la Bertram Derthona Tortona per 89-82: decisivo il secondo periodo da 29 punti con cui gli orogranata balzano sul +11 all’intervallo lungo. RJ Cole è il top-scorer con 20 punti, segue Jordan Parks con 19. Per i Leoni non servono i 20 di Prentiss Hubb. Gara-2 si gioca martedì al Taliercio alle 20.30.Un secondo periodo da 29 punti incanala gara-1 spingendo verso la Laguna l’inerzia dell’accoppiamento dei playoff più equilibrato del lotto. Mandando a referto 10 giocatori già nel primo tempo, la Reyer allunga per due volte sul +15 al rientro dagli spogliatoi e costruisce un cuscinetto di margine sufficiente per assorbire la sfuriata con cui la Bertram cerca di ravvivare il finale: spinta da Prentiss Hubb, autore di 20 punti in 24′ dalla panchina, Tortona risale fino al -4 all’alba dell’ultimo minuto, ma non riesce a spingere ulteriormente la rimonta.Tortona, oltre al già citato Hubb, ha 16 punti da Cristian Vital (che ha però sulla coscienza una palla persa sanguinosa nel finale), 15 da Tommaso Baldasso e 14 da Arturs Strautins. Gara-2 è fissata per martedì 19 maggio alle 20.30, sempre al Taliercio.

Umana Reyer Venezia – Bertram Tortona

Parziali: 22-23, 51-40, 65-55

Venezia: Tessitori 7, Cole 20, Parks 19, Wiltjer 4, Valentine 8; Horton 12, De Nicolao, Candi 4, Bowman 2, Wheatle 8, Nikolic 5. N.e.: Lever. All.: Spahija.

Tortona: Vital 16, Gorham 1, Manjon 6, Strautins 14, Olejniczak 4; Hubb 20, Pecchia 2, Chapman 2, Biligha 2, Baldasso 15. N.e.: Tandia, Riismaa. All.: Fioretti.

Arbitri: Lanzarini di Bologna, Gonella di Genova, Valzani di Taranto.