Muore un ciclista dilettante in una discesa a Neviglie alla “Gran Fondo” di Bra

Bra (CN) – Giuseppe Olivero, 62 anni, ex bidello alle scuole di Piasco, 62 anni, ieri è morto lungo una striscia d’asfalto che scende dalle colline di Neviglie mentre prendeva parte alla gara ciclistica di gran fondo “Bra Bra Felix”, che si snoda tra Roero e Langhe. A Neviglie c’è stato l’incidente: per cause in corso di accertamento ha perso ha perso il controllo della bicicletta, è caduto, ha sbattuto violentemente a terra ed è morto. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Di fronte alla tragedia, l’organizzazione ha disposto la sospensione della corsa e di tutte le altre attività.

Foto da “Ideaweb TV”