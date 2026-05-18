Si schianta con la BMW sotto un camion: giovane di Alessandria morto sull’Autosole

Villanova Del Sillaro (LO) – Risulta residente ad Alessandria la giovane vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra Sabato 16 e Domenica 17 Maggio lungo la A1, l’Autostrada del Sole, a Villanova del Sillaro, in provincia di Lodi. Si tratta di Simone Canidido, di 22 anni. In base alle prime ricostruzioni della Polstrada, che ha eseguito i rilievi, l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un colpo di sonno. L’auto guidata dal giovane, una Bmw Serie 1, è andata schiantarsi sotto un camion he la precedeva a forte velocità. Altre sei auto sarebbero coinvolte nello schianto ma non si registrano feriti.