Un malore uccide una sub biellese durante un’immersione all’Elba

18 Maggio 2026 REDAZIONE Incidenti 16

Un malore uccide una sub biellese durante un’immersione all’Elba

Biella – La biellese Luana Siviero, 61 anni del Circolo Sub di Biella è morta ieri mentre stava effettuando un’immersione nel mare dell’Isola d’Elba. Subacquea esperta, praticava da più di 3 anni e si era aggregata per il piacere della compagnia e per passare qualche giorno di vacanza facendo quello che amava. La Capitaneria di Porto, come da procedura, ha sequestrato l’attrezzatura della donna, mentre il medico legale ha dichiarato la morte per cause naturali, quindi non dovrebbe essere fatta l’autopsia.

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