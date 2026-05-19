Fermati dai Carabinieri due malviventi che hanno accoltellato il titolare di una sala giochi: devono rispondere di tentato omicidio e rapina aggravata

Borgomanero (VC) – Nella notte fra domenica e lunedì i Carabinieri hanno fermato due rapinatori che, dopo aver fatto irruzione nella sala giochi Terrybell per rubare i soldi dalle macchinette, sorpresi dal titolare – che è un cinese – l’hanno aggredito e accoltellato, quindi sono scappati con l’incasso. Sul posto i Carabinieri che sono riusciti a intercettarli e li hanno fermati, Il titolare è stato ricoverato in codice rosso ed è in prognosi riservata. I due devono rispondere di tentato omicidio e rapina aggravata,