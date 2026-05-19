Incidente tra autobus e auto in via Avio: bambino ferito

Genova – Paura questa mattina in via Avio, a Sampierdarena, dove un autobus e un’auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Erano le 7:30 quando i due veicoli si sono urtati: sul posto è intervenuta la polizia locale e il 118. Un bambino, sul mezzo pubblico insieme alla mamma, è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini dall’ambulanza della Croce Verde di Sestri Ponente. Gli agenti della polizia locale hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l’accaduto e delineare responsabilità.